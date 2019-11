Kursziel

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14,00 Underweight J.P. Morgan Luke Nelson 11.11.2019 21,00 Neutral Goldman Sachs Eugene King 06.11.2019 20,00 Hold Deutsche Bank Bastian Synagowitz 31.10.2019 13,00 Reduce Kepler Cheuvreux - 02.10.2019 15,00 Halten NordLB Holger Fechner 30.09.2019 16,60 Halten Independent Research Sven Diermeier 27.09.2019 16,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 26.09.2019 30,00 Hold Baader Bank Christian Obst 26.09.2019 24,00 Equal-weight Morgan Stanley Alain Gabriel 23.09.2019 16,00 Underperform Macquarie Grant Sporre 23.09.2019 14,00 Underperform Jefferies Alan Spence 23.09.2019

18,48 EUR +1,45% (12.11.2019, 08:00)



18,29 EUR -1,43% (11.11.2019)



DE0006202005



620200



SZG



SZG



SZGPF



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (12.11.2019/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 13,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter wird am 13.11.2019 die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2019 bekannt geben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. November zu entnehmen ist, habe der Vorsteuer-Gewinn von Januar bis Ende September auf Basis vorläufiger Zahlen 40,7 Mio. Euro betragen. Vor einem Jahr seien noch 284,6 Mio. Euro erzielt worden. Insgesamt liege man mit dem erreichten Ergebnis aber noch über den Markterwartungen, habe der Stahlhersteller erklärt. Im Gewinn enthalten seien unter anderem auch ein erwarteter Betrag von 78,1 Mio. Euro aus dem Engagement beim Kupferkonzern Aurubis sowie die Auflösung einer Rückstellung von 48,8 Mio. Euro. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten auf 6,6 (Vorjahr: 6,9) Mrd. Euro gesunken.Die Ende September gesenkten Jahresziele habe Salzgitter bestätigt: Man gehe von einem Verlust vor Steuern "im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich" aus. Zuvor habe das Unternehmen noch einen Vorsteuer-Gewinn von 125 Mio. bis 175 Mio. Euro angenommen. Außerdem erwarte der Konzern nun einen "gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Außenumsatz unterhalb von 9 Mrd. Euro".Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Baader Bank, Christian Obst, in einer Analyse vom 26.09.2019 das "hold"-Votum mit einem Kursziel von 30,00 Euro bestätigt. Obst habe an seiner Empfehlung festgehalten, Aktien von Unternehmen der Metallbranche zu meiden. Die Rohstoffkosten würden hoch bleiben, die Stahlpreise stünden unter Druck und die Nachfrage in einigen Bereichen sei schleppend. Daher verstärke fast jedes Branchenunternehmen seine Sparanstrengungen.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Die Aktienanalysten haben den Titel in einer Analyse vom 02.10.2019 weiterhin mit dem Votum "reduce" bewertet. Das Kursziel wurde bei 13,00 Euro belassen. Die erhöhte Vorsorge für mögliche Kartellstrafen seien ein weiterer schwerer Schlag für die Bilanz des Stahl- und Röhrenherstellers. Derweil seien die Perspektiven für die Gewinne im europäischen Stahlgeschäft trübe, so die Analysten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?Börsenplätze Salzgitter-Aktie: