Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (17.06.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) charttechnisch unter die Lupe.Die Salesforce.com-Aktie vereine derzeit eine ganze Reihe von attraktiven Chartsignalen auf sich. Zunächst habe die Korrektur von September 2020 bis März 2020 einen idealtypischen Rücksetzer an die alten Ausbruchsmarken des vergangenen Jahres bei rund 200 USD gebracht, deren Bedeutung durch zwei unterschiedliche Fibonacci-Retracements (199,90/195,91 USD) zusätzlich unterstrichen werde. Darüber hinaus könne die gesamte Korrekturbewegung seit dem Spätsommer als trendbestätigende Flagge interpretiert werden (obere Begrenzung akt. bei 232,81 USD). Der Flaggenausbruch liefere aktuell also das Signal, dass der Basishaussetrend wieder Fahrt aufnehme. Für zusätzlichen Rückenwind sorge zudem die überzeugende Indikatorenkonstellation. Hervorheben möchten die Analysten das frische MACD-Kaufsignal sowie die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Über das Etappenziel des Jahreshochs (251,23 USD) dürfte der Technologietitel deshalb perspektivisch das Rekordlevel bei 284,50 USD wieder ins Visier nehmen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr in die beschriebene Korrekturflagge (obere Begrenzung bei 232,81 USD) zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:201,50 EUR -0,22% (17.06.2021, 08:41)