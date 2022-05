Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Salesforce.



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (30.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Die Korrektur an den Börsen habe auch den Software-Giganten Salesforce hart erwischt. Die Aktie habe sich seit ihrem 52-Wochen-Hoch sogar fast halbiert. Morgen nach Schließung der US-Börsen werde Salesforce seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren. "Der Aktionär" zeige, was man erwarten könne.

Es sei davon auszugehen, dass Salesforce beim Umsatz weiterhin stark zugelegt habe, da die Nachfrage nach Produktivitätssoftware trotz des makroökonomischen Gegenwinds ungebrochen hoch bleibe. Darauf würden auch die Quartalsergebnisse der Peergroup schließen lassen. Zuletzt habe beispielsweise Intuit mit seinen Geschäftszahlen überzeugt.

Und so würden auch die Analysten laut Bloomberg im ersten Geschäftsquartal von einem Umsatzplus von 24 Prozent auf 7,38 Milliarden Dollar ausgehen. Die in Rechnung gestellten Aufträge sollten bei 5,55 Milliarden Dollar liegen.

Allerdings verursache die Integration von Slack weiterhin hohe Kosten, was derzeit auf die Margen von Salesforce drücke. Laut den Analysten solle diese Problematik auch im zweiten Geschäftsquartal andauern. Für das erste Quartal würden die Wall Street-Experten von einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 95 Cent und einem bereinigten operativen Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar ausgehen. Das würde einer bereinigten operativen Marge von 17,6 Prozent entsprechen.

Aktuell würden Investoren die Profitabilität höher als gute Wachstumsaussichten bewerten. Und Salesforce habe nach wie vor hohe Ausgaben wegen der Slack-Integration zu stemmen. Dies könnte der Grund sein, warum die Salesforce-Aktie in den vergangenen Wochen so hart abgestraft worden sei.

Im Gegenzug gebe es nun viel Raum für eine positive Überraschung bei den anstehenden Quartalszahlen. Investierte bleiben daher an Bord, Neueinsteiger warten die Zahlen ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Salesforce.com-Aktie. (Analyse vom 30.05.2022)