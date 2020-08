Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

171,84 Euro -0,76% (20.08.2020, 11:29)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

205,11 USD +0,54% (19.08.2020, 22:10)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (20.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.In der kommenden Woche stehe beim Datenbank-Spezialisten ein wichtiges Ereignis an. Dieses könnte auch den Aktienkurs beflügeln und auf ein neues Rekordhoch hieven. Am kommenden Dienstag, 25. August, lege Salesforce.com nach Börsenschluss aktuelle Quartalszahlen vor.Die Salesforce.com-Aktie habe sich rasch vom Corona-Crash erholt und sei zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch bei 209,95 USD geklettert. Könne das Unternehmen die Markterwartungen übertreffen, dürfte sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen und die Aktie Anlauf auf ein neues Rekordhoch nehmen.Salesforce.com bleibe ein spannender Cloud-Profiteur. Anleger sollten die Aktie auf die Watchlist setzen und zunächst die Quartalszahlen abwarten, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2020)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: