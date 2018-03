Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

98,62 Euro +3,45% (01.03.2018, 17:23)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

120,12 USD +3,31% (01.03.2018, 17:23)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM).



(01.03.2018/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Salesforce-Aktienanalyse von Analyst Karl Keirstead von Deutsche Bank:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Karl Keirstead, Analyst von Deutsche Bank, die Aktien des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) weiterhin zum Kauf.Salesforce.com Inc. habe starke Quartalszahlen präsentiert. Das Wachstum des Auftragsbestands signalisiere bei Kunden ein hohes Maß an Vertrauen.Die Analysten von Deutsche Bank sprechen von einer besseren Visibilität in Bezug auf das Erreichen der Umsatzwachstumsziele in den nächsten vier Jahren.Analyst Karl Keirstead setzt das Kursziel für die Salesforce.com-Aktie von 130,00 auf 140,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:XETRA-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:98,76 Euro +2,71% (01.03.2018, 16:48)