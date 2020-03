Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (20.03.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) von 141,00 Euro auf 63,00 Euro.Die zivilen Fluggesellschaften befänden sich wohl wegen der Covid-19-Pandemie in ihrer größten Krise. Der Branchenverband IATA rechne damit, dass die Fluggesellschaften weltweit mindestens 200 Mrd. USD an Staatshilfen benötigen würden. Die Covid-19-Pandemie habe das Potenzial, die Luftfahrtbranche nachhaltig zu verändern. Davon sei natürlich auch Safran als einer der größten Zulieferer für die beiden Flugzeugbauer Airbus und Boeing betroffen. Zudem kämpfe Boeing nach wie vor mit der 737 MAX-Problematik. Safran habe bereits weitere Kostensenkungsmaßnahmen (bisher: 300 Mio. Euro) angekündigt, ohne diese genau zu beziffern.Die Fluggesellschaften würden finanziell geschwächt aus der Covid-19-Krise hervorgehen und würden nach Ansicht von Diermeier versuchen, ihre Investitionen (Flugzeugkäufe) herunterzufahren und zu verschieben. Ein nachhaltig niedriger Ölpreis vermindere zudem den Druck, neue sparsamere Flugzeuge zu ordern. Aufgrund der Staatsbeteiligung (französischer Staat: (per 31.12.2019: 11,23% (Stimmrechte: 18,11%)) sowie der strategischen Bedeutung des Konzerns für die französische und europäische Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie könnte Safran nach Meinung des Analysten im Fall der Fälle mit Staatshilfe rechnen. Diermeier rechne mit einer Gewinnwarnung und habe seine Prognosen deutlich gesenkt (u.a. EPS 2020e: 4,95 (alt: 6,44) Euro; EPS 2021e: 4,48 (alt: 6,83) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Safran-Aktie: