Tradegate-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

0,998 Euro -1,19% (16.07.2018, 16:45)



TSE-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:

USD 1,54 -1,28% (16.07.2018, 17:56)



ISIN Sabina Gold & Silver-Aktie:

CA7852461093



WKN Sabina Gold & Silver-Aktie:

A0YC9U



Ticker-Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie Deutschland:

RXC



TSE Ticker Symbol Sabina Gold & Silver-Aktie: SBB



Kurzprofil Sabina Gold & Silver Corp.:



Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) ist ein in Kanada beheimateter Edelmetallproduzent. Die Minenaktivitäten konzentrieren sich vor allem auf die Nunavut-Region, Kanada (Back River-Goldprojekt und Silber Royalty beim Hackett River Projekt). Das Hauptquartier befindet sich in Vancouver.

(16.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Montreal (www.aktiencheck.de) - Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse des Analysten John Sclodnick von National Bank Financial:In einer Aktienanalyse äußert Analyst John Sclodnick vom Investmenthaus National Bank Financial in Bezug auf die Aktien von Sabina Gold & Silver Corp. (ISIN: CA7852461093, WKN: A0YC9U, Ticker-Symbol: RXC, TSE-Symbol: SBB) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Aktienkurses.Im Rahmen einer Branchenstudie zur Edelmetallindustrie haben die Analysten von National Bank Financial die Bewertungsmodelle im Zuge der anstehenden Quartalsberichtssaison angepasst.Analyst John Sclodnick kürzt das Kursziel für die Aktien von Sabina Gold & Silver Corp. von 3,20 auf 3,00 CAD, hält aber an der insgesamt positiven Einschätzung des Titels fest.In ihrer Sabina Gold & Silver-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von National Bank Financial das "outperform"-Votum.Börsenplätze Sabina Gold & Silver-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs Sabina Gold & Silver-Aktie:0,991 Euro +0,20% (16.07.2018, 17:05)