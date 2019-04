Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

24,00 EUR (04.04.2019, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

24,08 EUR +0,75% (04.04.2019, 12:32)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (04.04.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktie bleibt spannend! AktienanalyseDie Erfolgsstory von S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) ist eng mit Vorstandschef Hannes Niederhauser verbunden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch durch geschickte Übernahmen habe der 56-jährige Manager in den vergangenen Jahren eine IT-Dienstleistungsgruppe geformt, die 2019 erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von einer Mrd. Euro knacken werde. Der Aktienkurs von S&T habe seit 2011 um mehr als 1.000 Prozent zugelegt. Klar, dass Börsianer positiv auf die Nachricht reagiert hätten, dass der Vertrag mit Niederhauser bis Mitte 2020 verlängert worden sei. Anlässlich der Vorlage der Jahreszahlen - Eckdaten seien schon bekannt gewesen - sehe der Vorstand den Konzern auf Kurs zu den Jahreszielen. Demnach solle der Umsatz 2019 ohne Übernahmen um rund elf Prozent auf 1,1 Mrd. Euro steigen. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werde ein Anstieg von 90,5 Mio. auf 100 Mio. Euro erwartet.Dass S&T seit dem Jahreswechsel wichtige Aufträge hereingeholt habe, untermauere die Ambitionen. Dazu würden die Bestellung einer großen chinesischen Airline für Unterhaltungssysteme an Bord, zwei Projekte für autonomes Fahren in Nordamerika und Messsysteme für einen Energieversorger in Österreich zählen. Zusammen würden die Aufträge auf einen Wert von gut 30 Mio. Euro kommen. Grundsätzlich wolle Niederhauser in den kommenden Jahren weiter von der zunehmenden Digitalisierung industrieller Prozesse profitieren. Der Umsatz solle bis 2023 auf rund zwei Mrd. Euro und das operative Ergebnis auf mindestens 200 Mio. Euro klettern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze S&T-Aktie: