Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (28.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) unter die Lupe.Das Linzer Unternehmen profitiere weiter von der zunehmenden Digitalisierung der Industrie. Das würden die Zahlen für das abgelaufene Jahr zeigen. S&T habe das achte Jahr in Folge Rekordergebnisse präsentiert. Die Prognosen seien klar erfüllt worden und auch der Ausblick mache Lust auf mehr. Der IT-Technologiekonzern wolle in den kommenden Jahren weiter von der zunehmenden Digitalisierung industrieller Prozesse profitieren.Die Trading-Empfehlung von Anfang des Jahres sei aufgegangen. Die Chance auf eine Trendfortsetzung sei groß. Könne die S&T-Aktie nachhaltig über den horizontalen Widerstand bei 23 Euro steigen, wäre der Weg für eine dynamische Trendfortsetzung Richtung 28 Euro geebnet, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2019)Börsenplätze S&T-Aktie: