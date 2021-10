Wien (www.aktiencheck.de) - Der Finanzdatenanbieter S&P Global (ISIN: US78409V1044, WKN: A2AHZ7, Ticker-Symbol: MHL) bekam am Freitag von der EU-Wettbewerbsbehörde grünes Licht für die Übernahmepläne für IHS Markit (ISIN: BMG475671050, WKN: A2ANS2, Ticker-Symbol: 0M3) (das Unternehmen erhebt und publiziert z.B. die Einkaufsmanagerumfragen), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Durch die Genehmigung des USD 44 Mrd. schweren Deals würde S&P Global näher an die zwei Branchengrößen Bloomberg und Refinitv heranrücken.



Snapchat (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) habe am Freitag herbe Kursverluste verzeichnet (-26,6%), da der Anbieter der Foto-App vermeldet habe, aufgrund der neuen Datenschutzeinstellungen von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in seiner iOS Software nunmehr in der Messung und Zielgerichtetheit seiner Digitalwerbung eingeschränkt zu sein. Die Nachrichten hätten auch beim Social-Media-Branchenprimus Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) (-5%) für einen Kursrutsch gesorgt. (25.10.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Apple



