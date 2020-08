Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Rally der US-Standardwerte seit Ende März ist in den letzten Tagen ins Stocken geraten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus charttechnischer Sicht gebe es dafür auch einen guten Grund, denn der S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) notiere inzwischen in absoluter Schlagdistanz zu seinem bisherigen Allzeithoch bei 3.394 Punkten, welches gestern sogar temporär übertroffen worden sei. Ein nachhaltiger Ausbruch auf ein neues Rekordlevel dürfte nochmals für einen Katalysator sorgen, zumal aus der Perspektive des Wochen- bzw. des Monatscharts die Korrektur der letzten Monate dann als "V-Muster" zu interpretieren wäre. Gelinge der Vorstoß in "uncharted territory", definiere die Trendlinie (auf Monatsbasis akt. bei 3.532 Punkten), welche die Hochs von Anfang 2018 und Anfang 2020 verbinde, eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele.



Unter saisonalen Gesichtspunkten bleibe noch ein schmales Zeitfenster bis Anfang September, um ein neues Allzeithoch tatsächlich zu realisieren. Danach würden sowohl der Dekaden- als auch der US-Präsdentschaftszyklus bis Anfang Oktober zunächst saisonalen Gegenwind signalisieren, ehe die klassische Jahresendrally einsetzen sollte. Um die Ausbruchschance nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es, die 38-Tages-Linie bzw. die horizontalen Marken bei gut 3.200 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (19.08.2020/ac/a/m)



