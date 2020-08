Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 klar intakt, allerdings bewege sich der Index nach dem langen Hochlaufauch in dünner Luft. Das zeige auch die zuletzt deutlich nachlassende Aufwärtsdynamik.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich weiterhin über dem 10er-EMA halten und damit weitere Stärke signalisieren. Die Bullen würden neue Angriffe auf das Allzeithoch bei 3.393 Punkten unternehmen und in der Folge nach oben durchbrechen. Die erste Anlaufmarke auf der Oberseite wäre dann die runde Marke bei 3.400 Punkten. Darüber dürften die Bullen dann Kurs auf die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3.450 Punkten nehmen. Ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal heraus wäre nach dem langen Hochlauf aber eher nicht zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne sich nicht mehr lange in der dünnen Luft halten und drehe wieder nach unten ab. Den Bären gelinge zügig der Durchbruch unter den 10er-EMA, gefolgt von einem weiteren Rücklauf zum 50er-EMA bei aktuell 3.209 Punkten und dem unteren Bereich des steigenden Trendkanals. Gelinge den Bären auch der Ausbruch aus dem Trendkanal nach unten, wäre mit einem langfristigen Kursrückgang, zunächst bis zur runden Marke bei 3.000 Punkten zu rechnen. (18.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) befindet sich weiterhin in einemsoliden Aufwärtstrend wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In kleinen Schritten sei es für den S&P 500 in den vergangenen Wochen stetig immer weiternach oben gegangen. Nun sei der S&P 500 fast am Allzeithoch bei 3.393 Punkten angekommen. Einen beherzten Sprung über diese Marke hätten sich die Bullen bisher aber noch nicht zugetraut. In den Vortagen sei der Index bei 3.387 Punkten immer wieder nach unten abgedreht. Auch am Vortag hätten die Bullen im Tageshoch 3.387 Punkte erreicht, der S&P 500 sei dann aber bei 3.381 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich zeige sich der S&P 500 am frühen Dienstagmorgen bei 3.385 Punkten. Ob heute der Sprung über die Marke bei 3.393 Punkten gelinge? Solange der S&P 500 über seinem 10er-EMA notiere, seien direkt weiter steigende Kurse und neue Angriffe der Bullen auf das Allzeithoch zu erwarten.