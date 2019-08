Ausblick: Der marktbreite US-Index besitze zwei wichtige Unterstützungszonen. Die erste sei bereits gestern erreicht worden. Die zweite beginne bei 2.850 Punkten und ende an der 200-Tage-Linie bei 2.842 Punkten.



Die Long-Szenarien: Sollte der EMA200 bei 2.842 Punkten nicht auf Tagesschlusskursbasis verletzt werden, dürfte erneut ein Anstieg bis knapp 2.950 Punkte folgen. Ein Anstieg deutlich über 2.950 Punkten könnte für einen Test der runden 3.000 Punkte-Marke sorgen. Deutlicheres Kurspotenzial wäre allerdings erst oberhalb von 3.000 Punkten zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 2.850 Punkten würde ein frisches Verkaufssignal aktivieren. Das Ziel könnte in diesem Fall bei rund 2.700 Punkten liegen. Bei 2.743 Punkten befinde sich jedoch noch eine größere Kurslücke. Dieses Gap könnte ebenfalls ein prädestiniertes Korrekturziel darstellen. (13.08.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der marktbreite S&P 500-Index konnte in der vergangenen Woche ein sehr bullishes Muster an der 200-Tage-Linie ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Anschließend sei dieses Doppeltief bei 2.825 Punkten bullish nach oben aufgelöst worden. Dabei habe der Index ein Verlaufshoch exakt am EMA50 bei 2.938 Punkten markieren können. Am darauffolgenden Tag seien die Bullen erneut an dieser Durchschnittslinie gescheitert. Der gestrige Wochenauftakt sei dann für die Bären ein Leckerbissen gewesen, denn der Index sei mit einem großen Down-Gap eröffnet. Diese bearishe Kurslücke sei auch im Tagesverlauf nicht geschlossen worden, sondern der Index habe nahe dem Tagestief bei 2.883 Punkten geschlossen. Im Tagestief habe die wichtige Unterstützung bei 2.870 Punkten fast touchiert werden können.