Ausblick: Der S&P 500 zeige angetrieben durch positive US-Konjunkturdaten und Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China weiterhin Stärke. Allerdings werde das Fundament für den aktuellen Kursanstieg immer wackeliger. Nach unten seien nun bereits drei Kurslücken offen, die alle wieder geschlossen werden sollten. Zudem seien die Profi-Investoren in den USA im S&P 500 netto short aufgestellt, wie aus dem jüngsten CoT-Report vom Freitag hervorgehe. Die Kleinanleger seien unterm Strich hingegen long aufgestellt und hätten ihre Long-Positionen im Wochenvergleich weiter ausgebaut.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei überhitzt und könne die obere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals nicht mehr überwinden. Die kleine Vortageskerze deute bereits auf ein Nachlassen der Dynamik hin. In der Folge drehe der Index wieder nach unten ab und nehme zunächst Kurs auf 3.066 und 3.046 Punkte, um die beiden offenen Kurslücken zu schließen. Gehe es weiter tiefer, dürfte ein Rücklauf bis zur runden Marke von 3.000 Punkten folgen.



Die Long-Szenarien: Die Bullen könnten die aktuelle Euphorie weiter nutzen und auch noch die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3.080 Punkten nachhaltig überwinden. In der Folge wäre dann mit einem Hochlauf bis 3.100 Punkte zu rechnen. (05.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 konnte den wichtigen Widerstandsbereich an den Vortagen bei 3.030/3.060 Punkten überwinden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Freitag sei der Index bei 3.066 Punkten aus dem Handel gegangen, am Vortag sei es direkt weiter höher gegangen, im Tageshoch seien 3.085 Punkte erreicht worden. Allerdings habe sich eine kleine, schwarze Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper gebildet. Nach einer langen Aufwärtsbewegung stelle dies ein Signal für ein Nachlassen der Dynamik dar. Mittlerweile sei der S&P 500 auch an der oberen Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals angekommen. Ob die Kraft der Bullen noch reiche, auch diesen Trendkanal nach oben zu durchbrechen und Kurs auf 3.100 Punkte zu nehmen?