Der Warnschuss in Form des diskutierten Fehlausbruchs hat seine Wirkung auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) nicht verfehlt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mittlerweile hätten die amerikanischen Standardwerte das kalkulatorische Kursziel aus der kleinen Topbildung abgearbeitet. Das alte Rekordhoch von Anfang September bei 4.546 Punkten bilde darüber hinaus mit der steigenden 50-Tage-Linie (akt. bei 4.545 Punkten) einen wichtigen Haltebereich. Die letzten Tage sei das Aktienbarometer bereits um die beschriebene Kreuzunterstützung gependelt, woran Anleger deren Bedeutung nochmals erkennen könnten. Für die nächsten Handelstage würden sich aus dieser Gemengelage zwei mögliche Handlungsstränge ergeben: Zum einen würde ein Anstieg über die letzten beiden Tageshochs bei rund 4.600 Punkten den S&P 500 auf einen Erholungspfad einschwenken lassen. Zum anderen würden die jüngsten Verlaufstiefs bei 4.510/4.495 Punkten ins Auge stechen, die sehr gut mit dem 50%-Fibonacci-Retracement des letzten Hausseimpulses seit Anfang Oktober (4.511 Punkte) harmonieren würden. Ein Abgleiten unter diese Zone impliziere eine Ausdehnung der aktuellen Korrekturphase in Richtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Tage (akt. bei 4.306 Punkten). (06.12.2021/ac/a/m)

