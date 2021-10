Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Monaten hatten wir die nachlassende Marktbreite dies- und jenseits des Atlantiks oftmals kritisch beleuchtet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch einige negative Divergenzen hätten sich zuletzt aufgelöst. So habe der gleichgewichtete Value Line Arithmetic Index jüngst das Juni-Hoch überspringen und ein neues Allzeithoch (9.883 Punkten) verbuchen haben. Gleiches gelte für die Advance-/Decline-Linie für alle an der NYSE notierten Papiere, die ebenfalls auf neue Rekordstände habe vorstoßen können. Zur grundsätzlich verbesserten Marktverfassung komme aus charttechnischer Sicht beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) eine abgeschlossene Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 4.416 Punkten) hinzu. Dieses Konsolidierungsmuster lasse auch bei den US- Standardwerten auf nachhaltig neue Allzeithochs jenseits der Marke von 4.546 Punkten hoffen. Der gestrige Vorstoß in "uncharted territory" liefere in diesem Kontext einen Vorgeschmack und sorge nochmals für ein prozyklisches Einstiegssignal. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion bzw. das 161,8%-Pendant der Septemberdelle bei 4.648/4.711 Punkten würden nun zwei der wenigen verbliebenen Anlaufziele definieren. Auf der Unterseite würden indes die 50-Tage-Linie (akt. bei 4.444 Punkten) bzw. die alte Flaggenbegrenzung als Unterstützungen dienen. (22.10.2021/ac/a/m)

