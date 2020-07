Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Hilfe des Momentums, der 200-Tage-Linie sowie der Relativen Stärke nach Levy überprüfen wir, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich in einem Haussetrend befinden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



59,7 % der Einzelwerte aus dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) würden derzeit über eine Relative Stärke von größer als 1 verfügen D. h. gemessen an diesem Kriterium würden sich knapp 60% aller US-Standardwerte im Aufwärtsmodus befinden. Über alle Regionen hinweg würden vor allem die hohen Momemtum-Prozentsätze hervorstechen. Zuletzt seien die Analysten deshalb von einem Momentum-Impuls beim kurzfristigsten Maßstab ausgegangen. Dieser dürfte weitere Verbesserungen bei den längerfristigen Kriterien 200-Tage-Linie und RSL nach sich ziehen. Für einen Aha-Effekt sorge möglicherweise, dass die Werte für Deutschland mittlerweile durch die Bank besser ausfallen würden als jenseits des großen Teichs. Per Saldo sei die grundsätzliche Marktverfassung unverändert als gut zu bezeichnen. Der beschriebene Marktbreite-Impuls sichere die betrachteten Aktienmärkte nach unten ab. (24.07.2020/ac/a/m)



