Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Obwohl sich der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im Vergleich zu vielen anderen Aktienindices mehr als wacker schlägt, besteht auch in den USA die Gefahr einer oberen Umkehr, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei gut 3.200 Punkten würden dabei die Nackenzone des potentiellen Doppeltops definieren. Da ein Abgleiten unter dieses Signallevel die Rally seit März beenden und ein Abschlagspotential von rund 350 Punkten aktivieren würde, müssten die Bullen die angeführte Bastion unbedingt verteidigen. Auf der Oberseite möchten die Analysten die Kombination aus der jüngsten Abwärtskurslücke bei 3.342/3.389 Punkten sowie der 38-Tage-Linie (akt. bei 3.382 Punkten) hervorheben. Eine Rückeroberung der beschriebenen Barrieren banne nicht nur die drohende Topbildungsgefahr, sondern dürfte vielmehr den Startschuss für einen erneuten Rallyversuch in Richtung des Oktoberhochs (3.550 Punkte) bzw. des bisherigen Rekordstandes (3.588 Punkte) liefern. Bei einem neuen Allzeithoch wäre die Kursentwicklung der letzten Monate zudem als Konsolidierung zu interpretieren. Der S&P 500 stehe also vor einem gleichermaßen zeitnahen wie wichtigen Richtungsentscheid. (04.11.2020/ac/a/m)

