Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die amerikanischen Standardwerte S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) haben gestern mit 2.835 Punkten ein neues Verlaufshoch verbuchen und damit auch den "Deckel" bei gut 2.800 Punkten lüften können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Kombination aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Leveln sowie verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten habe hier einen wichtigen Kumulationswiderstand gebildet. Für einen nachhaltigen Ausbruch spreche in diesem Zusammenhang dieAdvance-/Decline-Linie. Der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für alle an der NYSE notierten Aktien habe als ältester Marktbreiteindikator gerade neue Rekordhochs erreicht. Die Rally seit dem 2. Weihnachtsfeiertag werde also von der Mehrzahl der Titel getragen. Gleichzeitig dürfte es zeitnah zu einem "golden cross" zwischen der 38- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 2.749/2.754 Punkten) kommen. In dieser Gemengelage definiere das Hoch vom Januar 2018 (2.873 Punkte) das letzte Etappenziel auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch vom September vergangenen Jahres bei 2.941 Punkten. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, biete sich die Kombination aus den o. g. gleitenden Durchschnitten als Absicherung auf der Unterseite an. (19.03.2019/ac/a/m)

