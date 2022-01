Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In ihrem Jahresausblick haben die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt verstärkt auf bestehende Risiken hingewiesen und plädieren 2022 insgesamt für ein "Jahr des Kapitalerhalts".



Da "der Glaube es gäbe nur eine Wahrheit, aber der gefährlichste Trugschluss ist", würden die Analysten zu Jahresbeginn ganz bewusst nach positiven Argumenten suchen. Nach dem Motto: Welche Einflussfaktoren stellen ein Risiko für die Grundannahme der Analysten dar? Im vergangenen Jahr habe der S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um knapp 27% zulegen können. Diese beachtliche Wertentwicklung hätten die Analysten zum Anlass genommen, die Performance der amerikanischen Standardwerte im Folgejahr zu untersuchen, unter der Prämisse, dass der S&P 500® im Vorjahr um mindestens 20% gestiegen sei. Auf Basis der Daten seit 1928 habe es 24 Mal einen derartigen Wertzuwachs gegeben. In 70,8% der Fälle habe das Aktienbarometer im Folgejahr weiter zulegen können - und zwar im Durchschnitt um 7,7%. Es gebe noch eine weitere Auffälligkeit: Eine "kürzere" Historie verbessere beide Parameter! So lasse sich bei Berücksichtigung der Daten seit 1945 mit einer Trefferquote von 80% bereits ein zweistelliges Kursplus realisieren. Seit 1990 sei es sogar in neun von zehn Fällen zu Anschlussgewinnen gekommen , welche im Durchschnitt gut 14% betragen hätten. (05.01.2022/ac/a/m)



