Ausblick: Aktuell sei der S&P 500 aber weiterhin klar angeschlagen, die aktuelle Aufwärtsbewegung nur als Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend zu sehen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 reagiere auf die vorherigen massiven Abgaben mit einer Gegenbewegung und laufe die noch offene Kurslücke bei 3.108 Punkten an. In diesem Bereich könnte die Aufwärtsbewegung dann bereits auslaufen und der S&P 500 nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag bereits wieder in den Abwärtsmodus übergehen. Unter dem 200er EMA bei 3.077 Punkten würde sich die Lage erneut eintrüben und ein Kursrückgang bis 3.050 und 3.000 Punkte zu erwarten sein. Unter 3.000 Punkte dürften die Bären auch das Verlaufstief bei 2.856 Punkten erneut anvisieren.



Die Long-Szenarien: Die Bullen hätten am Vortag den Startschuss für eine neue Aufwärtsrally gesetzt und würden keine Klaue mehr unter den 200er EMA setzen. Nach der Schließung der Kurslücke bei 3.108 Punkten dürfte dann die untere Begrenzung des oberen fallenden Trendkanals bei etwa 3.185 Punkten angelaufen werden. Darüber würde der 50er EMA bei etwa 3.230 Punkten folgen. (03.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist wie zahlreiche andere internationale Aktienindices in den Vortagen kräftig unter die Räder gekommen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der US-Index sei in der Folge der Coronavirus-Panik vom Verlaufshoch bei 3.393 Punkten am 19. Februar kräftig eingebrochen und binnen weniger Handelstage bis auf 2.856 Punkte im Tagestief am Freitag abgesackt. Am Vortag habe sich der S&P 500 dann kräftig erholen und bei 3.090 Punkten aus dem Handel gehen können. Ein Anstieg von 234 Punkten binnen zweier Handelstage. Was für eine Volatilität! Aber der Handel an der Börse bestehe nun mal aus Schwingungen und nach dem massiven vorherigen Kurseinbruch sei eine Gegenbewegung schon überfällig gewesen. Zu beachten sei allerdings, dass der Index auch die wichtige 200er Tageslinie habe erobern können, die aktuell bei 3.077 Punkten verlaufe. Könnten die Bullen die Gebiete über diesem 200er EMA verteidigen, wären eher wieder steigende Kurse zu erwarten.