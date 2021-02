Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 klar intakt, allerdings sei der Index bereits deutlich überkauft.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 verläuft aktuell direkt an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit fünf Handelstagen verlaufe der Index nun seitwärts, könne den Trendkanal bisher aber nicht nach oben verlassen. Der Aufwärtstrend sei seit November im Trendkanal klar intakt, Abwärtskorrekturen innerhalb dieses Aufwärtstrends seien bisher im Bereich des 10er EMA oder bei einer Extension im Bereich des 50er EMA ausgelaufen. Solange der S&P 500 über dem10er EMA notiere, sei kurzfristig von weiterer Stärke und steigenden Kursen auszugehen. Allerdings sei die Luft für den Index an der oberen Begrenzung des Trendkanals bereits sehr dünn. Sollte es zu einem erneuten Abprall wie in den Vormonaten kommen, könnte es zu einem Rücklauf bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 3.810 Punkten kommen.