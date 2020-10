Ausblick: Der S&P 500 bleibe angeschlagen und dürfte mittelfristig wohl weiter Schwäche zeigen, solange die Marke von 3.400 Punkten nicht nachhaltig zurückerobert werden könne.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 habe mit dem Abpraller am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart ein bearishes Signal geliefert. Solange die Marke von 3.400 Punkten nicht nachhaltig erobert werde, könnte der Index nach der laufenden Aufwärtskorrektur wie bereits zuvor den 50er EMA im Wochenchart ansteuern, der bei aktuell 3.120 Punkten verlaufe. Gehe es noch weiter tiefer, dürften die Bären Kurs auf die untere Begrenzung des steigenden langfristigen Trendkanals bei aktuell etwa 3.000 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Marke von 3.400 Punkten klar erobern und damit ein neues Stärkesignal generieren. In der Folge wäre mit einem weiteren Pullback bis zur unteren Begrenzung des alten steigenden Trendkanals bis 3.480 Punkte zu rechnen. Erst wenn es dem S&P 500 gelingen würde, den alten steigenden Trendkanal zurückzuerobern, könnte sich die Lage für den Index wieder deutlich aufhellen und ein langfristiger Kursanstieg bis zum Allzeithoch bei 3.588 Punkten zu erwarten sein. (06.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Lage im S&P 500 hat sich mit dem Abprall am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart im Bereich von 3.550 Punkten deutlich eingetrübt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Den Bullen sei vorher zwar eine kurzfristiger Ausbruch über den Fibonacci-Fächer im Wochenchart gelungen, wobei ein Verlaufshoch bei 3.588 Punkten erreicht worden sei. Dieser Ausbruch habe sich jedoch als Bullenfalle herausgestellt und der S&P 500 sei in der Folge kräftig unter Druck geraten. Im Verlaufstief dieser Abwärtsbewegung seien am 24. September 3.209 Punkte erreicht worden. Aktuell befinde sich der S&P 500 in einer Aufwärtskorrektur. Der Abwärtstrend sei aber übergeordnet intakt und die jüngsten CoT-Daten vom Freitagabend würden aufzeigen, dass die US-Profis ihre Short-Positionen im S&P 500 weiter deutlich ausbauen würden, was tendenziell auf weiter fallende Kurse im S&P 500 hinweise.