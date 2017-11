Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der S&P 500 notiere im Bereich der 2.579/69 Punkte und damit unter dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen.



Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Index über die 2.570 Punkte-Marke zu etablieren. Damit hätte der S&P 500 dann die Möglichkeit, die 2.572 und dann die 2.576 bzw. die 2.579 Punkte zu erreichen. Gehe es heute über die 2.579 Punkte, so wären die 2.582, die 2.585 und die 2.591 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der S&P 500 heute nicht über der 2.570 Punkte-Marke etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst an die 2.566 und dann weiter an die 2.562 Punkte gehen könnten. Unter der 2.562 Punkte-Marke kämen dann die 2.558 bzw. die 2.552 und dann die 2.548 bzw. die 2.542 Punkte als Anlaufziele infrage.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim S&P 500 seien heute bei 2.572/76/86 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 2.591/95 als auch bei 2.600/02/05 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 2.568 als auch bei 2.564 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 2.560/58 als auch bei 2.554/48 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem abwärts gerichteten Markt rechnen. 2.576 (2.579) bis 2.558 (2.548) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (20.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 notierte am Freitagmorgen im Bereich der 2.589/2.581 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe zunächst leicht zurückgesetzt, habe sich aber über der 2.580 Punkte-Marke halten können. Er sei dann bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wieder bis knapp an die 2.586 Punkte-Marke gestiegen, habe dieses Level aber nicht ganz erreicht. Von hier aus sei es dann kleineren Impulsen erneut an und diesmal auch unter die 2.580 Punkte gegangen. Die Bullen hätten nicht verhindern können, dass der Index unter der 2.580 Punkte-Marke aus dem Handel gegangen sei.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der S&P 500 mit dem Überschreiten der 2.581 Punkte weiter bis an die 2.585 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden, das Setup habe damit sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 2.579 Punkte weiter bis an die 2.576 Punkte gegangen. Die 2.576 Punkte seien nicht ganz erreicht worden, das Setup habe damit nicht perfekt gepasst.TH: 2.585,77 (Vortag: 2.589,89)/ TT: 2.575,76 (Vortag: 2.570,71)/ Range: 10,01 Pkte (Vortag: 19,18 Pkte)Das Chartbild beim S&P 500 habe sich am Freitag wieder etwas eingetrübt, da der Index unter der EMA20 aus dem Wochenhandel gegangen sei. Bereits in der letzten Handelswoche sei der Index unter diese Linie gerutscht und habe sich nicht wirklich erneut über dieses Level schieben können. Sollte dieser Rücksetzer heute bestätigt werden, könnte es zunächst einmal abwärts gehen. Anlaufmarken wären die 2.558 und die 2.548 bzw. die 2.532 Punkte. An beiden Marken bestehe die Chance auf Erholung. Gehe es unter die 2.548 Punkte, insbesondere auf Tagesschlussbasis müsste dies bärisch interpretiert werden. Solange es der S&P 500 nicht schaffe, einen Tagesschluss über der 2.582 Punkte-Marke zu formatieren, solange sei das Anlaufen der unteren Marken nicht auszuschließen.