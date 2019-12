Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 bis dato klar intakt. Die aktuellen Kursabgaben seien bisher als normale Korrektur im bestehenden Aufwärtstrend zu sehen. Doch aus der Korrektur könnte sich mehr entwickeln.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sacke nach der langen schwarzen Vortageskerze weiter ab und falle unter das Verlaufstief vom 20. November bei 3.091 Punkten in den langfristigen Trendkanal zurück. In der Folge dürfte der Index wohl den 50er EMA bei aktuell 3.051 Punkten anlaufen. Dabei könnte auch die noch offene Kurslücke bei 3.046 Punkten geschlossen werden. Gehe es noch weiter tiefer, befinde sich im Bereich von 3.020/3.030 Punkten eine massive Unterstützung, die den Bären Einhalt gebieten sollte.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich weitgehend über der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals halten und ein neues Verlaufstief über der Marke von 3.091 Punkten bilden. In der Folge dürften die Bullen erneut durchstarten und in einer neuen Aufwärtswelle das Verlaufshoch bei 3.154 Punkten anlaufen und dem Trend folgend dann wohl auch überschreiten. (03.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 zeigt seit dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 2.855 Punkten enorme Stärke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index sei in zwei Monaten bis zum bisherigen Verlaufshoch vom Donnerstag bei 3.154 Punkten um gut 300 Punkte angestiegen. Und dazu fast ohne Korrektur. Nach unten seien nach diesem schnellen Anstieg noch zwei Kurslücken bei 2.948 und 3.046 Punkten offen, die im weiteren Verlauf wohl wieder geschlossen werden dürften. Am 04. November sei bei 3.085 Punkten die obere Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals erreicht und am 14. November nach oben durchbrochen worden. Seitdem bewege sich der Index über dem langfristigen Trendkanal und habe am Donnerstag der Vorwoche ein Verlaufshoch bei 3.154 Punkten erreicht. Seitdem befinde sich der Index in einer Abwärtskorrektur, aber weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend.