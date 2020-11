Ausblick: Im Tageschart sei zudem ein Überschneidung des 10er EMA unter den 50er EMA zu erkennen, was ein weiteres Schwächesignal bedeute. Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend dürften daher bereits im Bereich von 3.380/3.400 Punkten wieder auslaufen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 befinde sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur und könnte noch die obere offene Kurslücke bei 3.388 Punkten schließen. In der Folge drehe der Index aber dem Abwärtstrend folgend wieder nach unten ab und durchschlage auch den 200er EMA bei aktuell 3.198 Punkten. Damit würde sich die Lage auch langfristig wieder eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis zur massiven Unterstützung bei 3.150 Punkten wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne weiter ansteigen und nach der Schließung der Kurslücke nachhaltig bis über den 50er EMA hochziehen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Widerstand um 3.470 Punkte. Gehe es weiter höher, dürften die Bullen Kurs auf die Marke von 3.500 Punkten nehmen. Doch dann würde die Luft bereits wieder sehr dünn werden, da dann der obere Fibonacci-Fächer erneut den Weg für die Bullen nach oben versperre. (03.11.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist im großen Bild im Vormonat Oktober erneut am oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 3.530 Punkten nach unten abgeprallt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits in den Vorjahren sei dem US-Index kein Durchbruch über diesen wichtigen Fächer gelungen. Nach einem Abpraller an diesem Fibonacci-Fächer sei es in den Vorjahren in der Regel zu einem Kursrückgang bis zum 50er EMA im Wochenchart bei aktuell 3.170 Punkten gekommen. In der aktuellen Abwärtskorrektur habe der Index diesen Bereich noch nicht erreichen können. Der S&P 500 sei bereits wieder am 200er EMA im Tageschart mit dem Verlaufstief am 30. Oktober bei 3.233 Punkten wieder nach oben abgedreht. Allerdings bleibe der S&P 500 nach dem jüngsten Kursrutsch angeschlagen.