Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der S&P 500 notiere im Bereich der 2.634/2.644 Punkte und damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Index über die 2.640 Punkte-Marke zu etablieren. Damit hätte der S&P 500 dann die Möglichkeit die 2.644/45 und dann die 2.652/53 bzw. die 2.659/60 Punkte zu erreichen. Gehe es heute über die 2.659/60 Punkte, so wären die 2.662/63, das TH von gestern und dann die 2.669/70 bzw. die 2.6674/75 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der S&P 500 heute nicht über der 2.640 Punkte-Marke etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst an die 2.636/35 bzw. bis 2.633/32 Punkte gehen könnten. Komme es hier zu keinen Erholungen, so könnte der Index die 2.628/27 bzw. die 2.621/20 und dann die 2.616/15 bzw. die 2.610/09 Punkte anlaufen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim S&P 500 seien heute bei 2.647/57 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 2.669 als auch bei 2.674/79/86 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 2.632/18/15 als auch bei 2.609/04 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 2.595/92 als auch bei 2.588/85 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. 2.652 (2.662) bis 2.628 (2.615) Punkte sei die heute von ihnen erwartete Tagesrange. (05.12.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 notierte gestern Morgen im Bereich der 2.654/2.663 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag seitwärts geschwankt. Mit Aufnahme des Handels habe er ein neues ATH im Bereich der 2.665 Punkte generiert. Von hier aus habe er unter die 2.660 Punkte zurückgesetzt und im späteren Handel dann weiter bis in den Bereich der 2.635 Punkte. Erst hier sei nachbörslich dann eine Stabilisierung und leichte Erholung gelungen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der S&P 500 mit dem Überschreiten der 2.661/62 Punkte weiter bis in den Bereich der 2.666 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei fast perfekt getroffen worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 2.638 Punkte nicht an das nächste Anlaufziel bei 2.632 Punkten gegangen. Hier habe das Setup nicht optimal gegriffen.TH: 2.665,40 (Vortag: 2.650,11)/ TT: 2.635,38 (Vortag: 2.605,16)/ Range: 27,05 Pkte (Vortag: 44,95 Pkte)Der S&P 500 habe sich mittlerweile verbindlich über der EMA20 etablieren können. Der Index habe am Freitag der letzten Handelswoche im Zuge des Rücksetzers diese Linie fast berührt. Gestern habe sich die Aufwärtsdynamik weiter fortgesetzt, allerdings seien Teile der Bewegung wieder abverkauft worden. Der S&P 500 habe sein GAP gestern bereits wieder geschlossen. Aktuell sei das Chartbild nach wie vor bullisch, wobei die Tageskerze heute weiteren Aufschluss über die Kursbewegungen in den nächsten Handelstagen geben könnte. Feststellbar sei, das die Vola in den letzten Handelstagen deutlich zugenommen habe.