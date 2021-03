Ausblick: Der Abwärtstrend im S&P 500 sei klar intakt, der Index dürfte vor weiteren Kursabgaben stehen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 setze die Kursschwäche vom Vortagweiter fort und leite nach der vorherigen Aufwärtskorrektur eine neue Abwärtswelle ein. Die erste Anlaufmarke wäre der 50er EMA bei 3.809 Punkten. Gehe es tiefer, würde sich die Lage auch mittelfristig weiter eintrüben und ein Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei 3.723 Punkten vom 04. März zu erwarten sein. Dem Abwärtstrend folgend, könnte der S&P 500 aber noch unter dieses Verlaufstief fallen und zunächst die Unterstützung bei 3.700 Punkten anlaufen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich im steigenden Trendkanal im Tageschart halten und die Marke von 3.800 Punkten weitgehend verteidigen. Könnten die Bullen dann den 10er EMA bei 3.840 Punkten nachhaltig überwinden, würde sich die Lage kurzfristig wieder aufhellen. Dann wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei 3.900 Punkten zu rechnen. (09.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Index S&P 500 befindet sich weiterhin im Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag habe ein Verlaufshoch bei 3.881 Punkten markiert werden können, dann sei es wieder bergab gegangen. Der S&P 500 sei bei 3.821 Punkten mit einem Abschlag von 0,54% aus dem Handel gegangen. Dabei sei die Aufwärtskorrektur erneut bis leicht über den 10er EMA hoch gelaufen, bevor es dann wieder bergab gegangen sei. In einem Abwärtstrend würden Aufwärtskorrekturen in der Regel leicht über dem 10er EMA auslaufen, womit der Abwärtstrend auch am Vortag erneut bestätigt worden sei. Es habe sich am Vortag eine weitere bearishe schwarze Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper gebildet. Daran habe auch das neue Konjunkturpaket nichts geändert, welches in den USA am Vortag verabschiedet worden sei.