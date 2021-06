Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 weiterhin intakt, allerdings bewege sich der S&P 500 im Wochenchart in dünner Luft.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter beibehalten und den 10er EMA nachhaltig durchbrechen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Allzeithoch bei 4.257 Punkten zu rechnen. Dem Aufwärtstrend folgend könnte dieses Allzeithoch dann durchbrochen und die obere Begrenzung dessteigenden Trendkanals angelaufen werden.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne nicht nachhaltig über den 10er EMA ansteigen und drehe im Bereich des 10er EMA wieder nach unten ab. Damit wäre ein Schwächesignal generiert, da Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend oft im Bereich des 10er EMA auslaufen würden. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Rücklauf bis unter den 50er EMA zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals zu sehen. (22.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Index S&P 500 befindet sich in einem langjährigen Aufwärtstrend und verläuft im Wochenchart in einem langfristigen Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei in den Vorwochen der obere Bereich dieses steigenden Trendkanals erreicht worden, wo der S&P 500 nun in dünner Luft seitwärts tendiere. Im Tageschart bewege sich der S&P 500 ebenfalls in einem steigenden Trendkanal, wobei der 50er EMA bei den vorherigen Abwärtskorrekturen oft als Auffangmarke gedient habe. So habe bereits im Mai mit der Abwärtskorrektur bei 4.238 Punkten ein Doppelboden am 50er EMA mit den Verlaufstiefs bei 4.056 und 4.061 Punkten gebildet werden können. In der Folge sei es dem Aufwärtstrend folgend weiter aufwärts bis zum Allzeithoch bei 4.257 Punkten gegangen. Die folgende Abwärtskorrektur sei am Vortag erneut am 50er EMA ausgelaufen. Es habe sich eine bullishe lange Tageskerze gebildet.