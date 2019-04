Tradegate-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

18,50 EUR -0,11% (04.04.2019, 11:26)



Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:

18,48 EUR 0,00% (04.04.2019, 11:21)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (04.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S IMMO: Hübsch gemacht für Fusion - AktienanalyseWährend die Immobilienaktien in Deutschland fast durchgängig auf oder über ihrem inneren Wert (EPRA NAV) notieren, gibt es in Österreich noch die eine oder andere Perle zu entdecken. Zum Beispiel S IMMO (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei den Wienern sei der EPRA NAV per Ende 2018 auf Basis vorläufiger Zahlen mit rund 21,28 Euro höher ausgefallen als von Analysten erwartet. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrage satte 21%.Auch das Bruttoergebnis sei mit einem Plus von knapp 5% auf 103 Mio. Euro stärker ausgefallen als gedacht. Dieses sei aufgrund der enormen Verkäufe 2017 eigentlich unter dem Vorjahreswert erwartet worden. Beim Jahresergebnis habe der Konzern, der ein Portfolio aus Büro-, Geschäfts- und Wohnimmobilien in sieben europäischen Ländern besitze, 204 Mio. Euro erreicht - ein Aufschlag von mehr als 50% im Vergleich zum Vorjahr. Ausschlaggebend seien die gute operative Entwicklung des Portfolios und der ordentliche Beitrag aus dem Hotelgeschäft gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze S IMMO-Aktie: