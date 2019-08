Xetra-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (28.08.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) von "accumulate" auf "buy" hoch.Das Unternehmen habe heute den Bericht zum ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht. Die Zahlen waren exzellent. Die FFO I Steigerung sei mit 13% auf 39 Mio. Euro sehr üppig ausgefallen. Die Mieteinnahmen seien um 15% gestiegen, was sowohl Akquisitionen, vornehmlich in deutschen Städten, aber auch einer starken Like-for-Like Performance geschuldet gewesen sei. Die Erlöse aus dem Hotelgeschäft seien um 11% gestiegen, nachdem sie bereits in 2018 um 19% angezogen seien. Die Gewinnrechnung habe sich sehen lassen können, mit einer Verdreifachung des EBIT von 54 Mio. Euro auf über 173 Mio. Euro. Der Nettogewinn habe sich ebenfalls mehr als verdreifacht, von 48 Mio. Euro auf 148 Mio. Euro. Bei diesem Gewinnsprung habe auch das Bewertungsergebnis von 134 Mio. Euro (1H 2018: 19 Mio. Euro) mitgespielt, was aber nur für das gute Zyklusmanagment und die proaktive Arbeit mit den Objekten spreche, die deren Qualität erhöhen und somit eine höhere Bewertung ermöglichen würden.Das Unternehmen sei die von der Performance her beste ATX-Aktie des ersten Halbjahrs mit einem Plus von mehr als 33% gewesen. Nach dem sehr guten Bild des ersten Halbjahrs erhöhe der Analyst seine GuV-Prognosen und ebenso sein Kursziel von 22,50 Euro auf 24,00 Euro. Sein neues Kursziel werde gestützt von einem steilen Anstieg des EPRA NAV je Aktie, der in den ersten sechs Monaten um über 14% von 21,25 Euro auf 24,27 Euro geklettert sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze S IMMO-Aktie: