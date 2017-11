Xetra-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (28.11.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) und erhöht das Kursziel von 14,50 Euro auf 16 Euro.Das Unternehmen habe heute den Bericht zu den ersten neun Monaten 2017 veröffentlicht. Die Zahlen seien überzeugend gewesen. Die Gesellschaft habe mit dem Verkauf der Wiener Bürogebäude "Hoch Zwei" und "Plus Zwei" und mit dem Verkauf der Serdika Shopping- und Büroflächen in Sofia, die gleichzeitig den Ausstieg aus dem bulgarischen Markt bedeutet hätten, wichtige Meilensteine realisiert und ein gutes Gespür für das richtige Timing bewiesen, indem das sehr hohe Marktniveau genutzt worden sei, um erhebliche Gewinne im Sinne der Aktionäre zu realisieren.Die FFO I Cash Erlöse, die noch nicht einmal die Trading-Gewinne beinhalten würden, seien um fast 18%, von 31 Mio. Euro auf knapp 37 Mio. Euro gestiegen. Die FFO II Cash Erlöse, die auch das Trading Ergebnis beinhalten würden, seien sogar um 11 Mio. Euro, von 62 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr über 73 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2017 angestiegen. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis habe trotz leicht verminderter Mieteinnahmen aufgrund der Immobilienverkäufe des Vorjahres um 4% auf über 71 Mio. Euro gesteigert werden können. Ein weiteres Highlight seien die Finanzierungskosten gewesen, die um 14% von 22,6 Mio. Euro auf 19,5 Mio. Euro hätten vermindert werden können.Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die S IMMO-Aktie mit dem Rating "buy" bestätigt. (Analyse vom 28.11.2017)Börsenplätze S IMMO-Aktie: