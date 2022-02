Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Nach vorläufigen Zahlen habe die SYZYGY AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 60,10 Mio. EUR (VJ: 55,52 Mio. EUR) und damit einem Plus in Höhe von 8,3% nahezu das angestrebte Umsatzwachstum in Höhe von rund 10,0% erreicht. Die vorläufigen Umsätze würden dabei zwar knapp unter den Prognosen der Analysten liegen, in denen sie einen Umsatzanstieg von 10% auf 61,07 Mio. EUR unterstellt hätten. Mit dem erreichten Niveau sei aber ein Teil des pandemiebedingten Umsatzrückgangs des Geschäftsjahres 2020 wieder aufgeholt worden. Zwar sei die Umsatzlücke zu den Geschäftsjahren vor der Covid-19-Pandemie noch nicht vollständig geschlossen, mit einem EBIT in Höhe von 6,33 Mio. EUR (EBIT-Marge: 10,5%) sei aber der beste Wert seit der Unternehmensgründung erreicht worden. Im Vorfeld habe das Management mit einer EBIT-Marge von rund 10% gerechnet, so dass sowohl die Unternehmens-Guidance als auch die Analystenprognose (GBC-Prognose: 6,27 Mio. EUR) übertroffen worden seien.Erstmals seit 2018 hätten die im Ausland tätigen SYZYGY-Tochtergesellschaften mit einem EBIT in Höhe von 2,09 Mio. EUR (2020: -0,75 Mio. EUR) wieder einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis geleistet. Neben den erfolgreich umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen hätten die ausländischen Gesellschaften von Budgetsteigerungen bei bestehenden Kunden sowie von Neukundengewinnen profitiert. Neben der gewohnt soliden Rentabilitätssituation bei den deutschen Gesellschaften habe die SYZYGY auch von allgemeinen, im Zuge der Pandemie implementierten, Kosteneinsparungen profitiert.Mit einem vorläufigen Nachsteuerergebnis in Höhe von 4,43 Mio. EUR liege ein stärkeres Übertreffen der Analystenprognose (GBC-Prognose: 4,05 Mio. EUR) vor. Dies erkläre sich insbesondere mit einer niedrigen Konzern-Steuerquote, da infolge der positiven Ergebnisse bei den ausländischen Konzerngesellschaften ergebniswirksame latente Steuern gebildet worden seien.Zusammen mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe das SYZYGY-Management die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Mit einem erwarteten Umsatzwachstum in Höhe von 10% sowie einer erwarteten EBIT-Marge in Höhe von 10% solle die in 2021 aufgezeigte Entwicklung auch in 2022 fortgesetzt werden. Das Unternehmen sei damit zurück auf Wachstumskurs.Das damit nahezu unveränderte DCF-Bewertungsmodell weise im Ergebnis ein nahezu unverändertes Kursziel in Höhe von 10,25 EUR (bisher: 10,20 EUR) auf. Die leichte Kurszielsteigerung sei eine Folge der leicht über den Analystenprognosen liegenden vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 sowie der leichten Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr 2022.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die SYZYGY-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Ausgabe vom 04.02.2022)