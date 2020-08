Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (06.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hätten erwartungsgemäß auch bei der SYZYGY AG Spuren hinterlassen. Im ersten Halbjahr 2020 sei der Umsatz um -14,6% auf 26,95 Mio. Euro (VJ: 31,57 Mio. Euro) zurückgegangen. Im besonders von der Pandemie betroffenen zweiten Quartal habe die Gesellschaft sogar einen Umsatzrückgang in Höhe von -24,1% verzeichnet. Innerhalb der einzelnen Geschäftssegmente weise die Gesellschaft aber eine insgesamt heterogene Entwicklung auf. Während das Plattformgeschäft (Geschäftsbereich: Produkt) sowie das Performance-Marketing (Aktivierung) vergleichsweise stabil gewesen seien, habe das Strategie-Geschäftssegment besonders hohe Umsatzverluste ausgewiesen.Die deutschen Gesellschaften hätten einen Umsatzrückgang in Höhe von -5,7% auf 22,27 Mio. Euro (VJ: 23,62 Mio. Euro) hinnehmen müssen, was im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld als Erfolg zu werten sei. Im gleichen Zeitraum sei der BIP in Deutschland um 11,7% zurückgegangen. Die im Ausland tätigen SYZYGY-Töchter hätten mit einem Rückgang in Höhe von -41,2% besonders hohe Umsatzeinbußen verzeichnet. Dies sei insbesondere dem Umstand geschuldet gewesen, dass London und New York überproportional stark von der aktuellen Pandemie betroffen gewesen seien.Der EBIT-Rückgang auf 1,55 Mio. Euro (VJ: 2,81 Mio. Euro) sei im Rahmen der Analysten-Erwartungen ausgefallen. Die EBIT-Marge in Höhe von 5,7% liege dabei innerhalb der von der Gesellschaft für das Gesamtjahr 2020 publizierten Ergebnisprognose einer EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich. Trotz des deutlichen Umsatzrückgangs habe die SYZYGY AG ein positives Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,81 Mio. Euro (VJ: 2,05 Mio. Euro) erreicht. Insgesamt sei es also der Gesellschaft gelungen, in der besonders von der Covid-19-Pandemie betroffenen Periode, die Kostenstrukturen anzupassen, sodass auf allen Ergebnisebenen der Break-Even übertroffen worden sei.Da das grundsätzliche Umfeld für die SYZYGY AG gute Rahmenbedingungen aufweise und die Gesellschaft mit ihrem Produktspektrum deutlich stärker in den Geschäftsprozessen der Kunden eingebunden sei als ein reiner Onlinemarketing-Anbieter, würden die Analysten für die kommenden Geschäftsjahre deutliche Erholungstendenzen unterstellen. Sie würden mit hohen Umsatzzuwächsen und einer signifikanten Rentabilitätsverbesserung rechnen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 9,40 Euro (bisher: 9,25 Euro) berechnet. Die leichte Kurszielanhebung sei eine Folge der leicht erhöhten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020. Darüber hinaus ergebe sich eine technische Verschiebung der Kurszielbasis auf den 31.12.2021 (Roll-Over-Effekt), was sich ebenfalls kurszielerhöhend ausgewirkt habe. Demgegenüber stehe jedoch, als Folge der zunehmenden Unsicherheit eine Anhebung des Diskontierungssatzes (WACC).Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die SYZYGY-Aktie. (Analyse vom 06.08.2020)