Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (10.05.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Der signifikante Ergebnisanstieg in den ersten drei Monaten zeige, dass sich die SYZYGY AG auf einem guten Weg befinde, das erwartete EBIT-Wachstum in Höhe von 10,0% zu erreichen. Die erreichten Effizienzverbesserungen der vergangenen Geschäftsjahre, der Wegfall von Kosten im Zusammenhang mit der Restrukturierung nicht profitabler Gesellschaften sowie allgemein höhere Rentabilitätsniveaus bei höheren Umsatzerlösen, sollten auch künftig zur weiteren Verbesserung der EBIT-Marge beitragen. Für 2020 würden die Analysten unverändert mit einer EBIT-Margen in Höhe von 10,0% rechnen, ein Wert, welcher von der Gesellschaft als Ziel-Marge ausgegeben werde. Absolut gesehen hätten die Analysten jedoch ihre Ergebnisschätzungen als Folge der angepassten Umsatzprognosen leicht reduziert.Das im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ermitteltes Kursziel der Analysten reduziere sich infolge der angepassten Umsatz- und Ergebnisprognosen auf 11,50 EUR (bisher: 12,15 EUR).