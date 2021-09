Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

33,26 EUR +5,05% (16.09.2021, 11:14)



Xetra-Aktienkurs SUSE-Aktie:

33,34 EUR +4,88% (16.09.2021, 11:06)



ISIN SUSE-Aktie:

LU2333210958



WKN SUSE-Aktie:

SUSE5A



Ticker-Symbol SUSE-Aktie:

SUSE



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (16.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareentwicklers SUSE S.A. (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) unter die Lupe.Nachdem die Zahlen für das zweite Quartal die SUSE-Aktie noch auf Talfahrt geschickt hätten, kämen die Ergebnisse des dritten Jahresviertels bei den Anlegern gut an. Der Software-Konzern habe seine Umsätze deutlich steigern können und auch bei der Prognose für das Gesamtjahr werde das Nürnberger Unternehmen optimistischer.An der Börse seien die Zahlen gut angekommen: Die SUSE-Aktie lege am Donnerstag deutlich zu und notiere mittlerweile klar oberhalb des Ausgabepreises beim IPO Ende Mai.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SUSE-Aktie: