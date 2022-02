Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

ISIN SUSE-Aktie:

LU2333210958



WKN SUSE-Aktie:

SUSE5A



Ticker-Symbol SUSE-Aktie:

SUSE



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (03.02.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SUSE: Aktie arbeitet an einem Comeback - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die SUSE-Aktie (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) unter die Lupe.Tech-Aktien hätten lange zu den Favoriten der Anleger gezählt. Doch mit den steigenden Zinserwartungen habe sich das Blatt gewendet. Auch die Papiere des Linux-Entwicklers SUSE seien unter die Räder gekommen. Vom Rekordhoch bei 43,60 Euro zu Jahresbeginn seien die Aktien binnen weniger Tage auf zeitweise 25,20 Euro nach unten gerauscht - der tiefste Stand seit dem IPO.Inzwischen jedoch arbeite das Papier an einem Comeback. Nicht ohne Grund: Wie das Unternehmen Mitte Januar mitgeteilt habe, sei der bereinigte Erlös dank der Übernahme des kalifornischen Softwarespezialisten Rancher und eines weiter stark wachsenden Cloud-Geschäfts in dem Ende Oktober abgeschlossenen Geschäftsjahr um 15 Prozent auf knapp 576 Mio. Dollar geklettert. Damit habe SUSE nicht nur die eigene Prognose von 564 bis 574 Mio. Dollar, sondern auch die Schätzungen der Analysten übertroffen. Diese hätten lediglich mit 563 Mio. Dollar gerechnet. Das EBITDA habe um 22 Prozent auf rund 212 Mio. Dollar angezogen. Die entsprechende Marge habe bei 37 Prozent gelegen - das sei ebenfalls mehr gewesen, als erwartet worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SUSE-Aktie: