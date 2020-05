Xetra-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

19,75 EUR 0,00% (15.05.2020, 12:23)



ISIN SURTECO-Aktie:

DE0005176903



WKN SURTECO-Aktie:

517690



Ticker-Symbol SURTECO-Aktie:

SUR



Kurzprofil SURTECO GROUP SE:



Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme.



Der Konzern erwirtschaftete 2018 mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 700 Mio. EUR. Davon 24% in Deutschland, 47% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. (15.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR).Die Veröffentlichung des Berichts zum Q1/2020 mache die positiven Auswirkungen der Strategieanpassung insbesondere auf Segmentebene deutlich. Während die Konzernerlöse um -5,6% rückläufig gewesen seien, was in erster Linie auf die Veräußerung des nordamerikanischen Imprägniergeschäfts (LFL lag der Q1-Umsatz nur um -1,5% unter dem Vorjahreswert) zurückzuführen sei, hätten EBITDA und EBIT auf Konzernebene um 6,2% bzw. 15,7% auf EUR 23,9 bzw. 13,4 Mio. gesteigert werden können. Die EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) habe sich damit trotz erster negativer Auswirkungen der COVID-19-Pandemie um 140 Basispunkte auf 7,7% verbessert. Zwar würden sich die operativen Verbesserungen auf alle drei Geschäftsbereiche verteilen, besonders markant sei die Profitabilitätsverbesserung jedoch in den Segmenten Decoratives und Technicals ausgefallen. Hier hätten die Segmentergebnisse (bezogen aus das EBIT) auf EUR 10,2 Mio. bzw. EUR 1,9 Mio. jeweils rund verdoppelt werden können. Dabei habe SURTECO nicht nur vom Verkauf des problematischen Imprägniergeschäfts in Nordamerika, sondern insbesondere von den im Vorjahr eingeleiteten Strukturanpassungen mit einem Personalabbau von rund 175 Stellen profitiert, wodurch die Ertragseffekte dauerhaft würden.Auf der Finanzierungsseite habe SURTECO im ersten Quartal 2020 nach den Schätzungen des Analysten externe Kreditlinien in Höhe von etwa EUR 30 Mio. in Anspruch genommen. Auf den ersten Blick erscheine dies angesichts einer auskömmlichen Bruttoliquiditätsposition von EUR 83,6 Mio. (per 12/2019) unnötig. Da der Analyst jedoch trotz des eingetrübten Marktumfeldes davon ausgehe, dass SURTECO die marktüblichen Kredit-Covenants in diesem Jahr nicht nur einhalten, sondern deren Headroom sogar ausbauen werde, sei es nach Einschätzung des Analysten gerade im aktuellen Marktumfeld angebracht, die unternehmerische Flexibilität durch eine möglichst breite Ausschöpfung gewährter Kreditlinien zu maximieren.Durch die eingeschlagenen Maßnahmen auf der Kosten- und Finanzierungsseite werde SURTECO nach Einschätzung des Analysten die Folgen der Pandemie gut verarbeiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SURTECO-Aktie: