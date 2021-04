Börsenplätze STS Group-Aktie:



Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3), www.sts.group, ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 235,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z.B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge.



Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahr-zeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen. (20.04.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - STS Group-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3) von "speculative buy" auf "buy" hoch.Das Corona-Jahr 2020 sei sehr schwierig für die Automobilindustrie gewesen, die vor allem im zweiten Quartal stark unter Druck geraten sei. Der Umsatzeinbruch habe bei STS zu umfangreichen Anpassungsmaßnahmen geführt. Mit einem neuen Vorstand an der Spitze seien etliche Funktionen an die operativen Töchtertransferiert, die Konzernzentrale verschlankt und vor allem der Bereich Acoustics, der schon vor der Corona-Krise unter einer schwachen Profitabilität gelitten habe, verkauft worden. Die Früchte der Maßnahmen hätten bereits im Schlussquartal 2020 mit einer deutlichen Geschäftserholung geerntet werden können. Im Gesamtjahr habe so der Umsatzrückgang (aus fortgeführten Aktivitäten) auf 6,2 Prozent eingedämmt werden können, das bereinigte EBITDA habe mit 17,7 Mio. Euro sogar nahezu auf Vorjahresniveau gelegen.Das Unternehmen habe sich auf das größere Geschäft mit Hard-Trim-Produkten fokussiert und setze für das künftige Wachstum auf den chinesischen Markt, auf dem sich STS schon eine starke Position erarbeitet habe, sowie auf den US-Markt, der mit einem neuen Werk erschlossen werden solle. Positive Impulse verspreche auch die Elektromobilität, da der Konzern mit Produkten wie der eigenen Lösung für die Batterieabdeckung auf eine rege Nachfrage stoße.Die Positionierung werde offensichtlich auch von der Adler Pelzer Group als aussichtsreich eingestuft, die den Kauf des 73,3-prozentigen STS-Aktienpakets von der Beteiligungsgesellschaft Mutares zu einem Preis von 7,00 Euro je Aktie vereinbart habe. Noch allerdings stehe die Transaktion unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden sowie der Finanzierungspartner von Adler Pelzer.Holger Steffen, Analyst von SMC Research, stuft die STS Group-Aktie angesichts eines Kurspotenzials von mehr als 50 Prozent und eines inzwischen gesunkenen Prognoserisikos von "speculative buy" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 10,60 Euro auf 11,60 Euro erhöht. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link