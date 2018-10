Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

48,10 EUR -25,43% (05.10.2018, 14:59)



Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

48,30 EUR -11,86% (05.10.2018, 15:14)



ISIN STRATEC Biomedical-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC Biomedical-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC Biomedical-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (05.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborgeräteherstellers STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Der Laborausrüster stehe aufgrund der zweiten Prognosesenkung im laufenden Jahr kräftig unter Druck. In Finanzkreisen sei zwar eine schwache Entwicklung erwartet worden. Das Ausmaß habe jedoch überrascht. Die STRATEC Biomedical-Aktie schmiere kräftig ab.Bereits mit der Präsentation der Q2-Zahlen Mitte August seien die Prognosen angepasst worden. Statt einem zuvor erwarteten organischen Umsatzwachstum um bis zu drei Prozent gehe der Laborausrüster im laufenden Jahr nun von einem Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Die Zielspanne für die bereinigte operative Gewinnmarge (EBIT) sei auf elf bis 13 von zuvor 16 bis 17 Prozent gesenkt worden. Begründet worden sei die Prognosesenkung mit einer nun zu erwartenden schwachen Entwicklung im Segment Diatron, einer weiter verzögerten Produkteinführung sowie reduzierten Bestellprognosen von Kunden.Bei den Anlegern überwiege ganz klar die Enttäuschung. Erste Analysten hätten ihre Erwartungen gesenkt, weitere dürften folgen. Der Titel verliere rund 26 Prozent an Wert. Die beiden Vorstände Marcus Wolfinger und Dr. Robert Siegle würden das verbilligte Niveau nutzen, um eigene Aktien zu kaufen. Die vergangenen Wochen hätten aber gezeigt, dass sich bei heimischen Nebenwerten nach Gewinnwarnungen keine nachhaltigen Gegenbewegungen eingestellt hätten. Im Gegenteil, der Abverkauf habe sich in den Tagen nach der Meldung meist noch fortgesetzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze STRATEC Biomedical-Aktie: