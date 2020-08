Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

118,60 EUR +4,77% (19.08.2020, 14:00)



ISIN STRATEC Biomedical-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC Biomedical-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC Biomedical-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (19.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Beim Birkenfelder Unternehmen laufe es rund. Der Spezialist für vollautomatische Analysesysteme profitiere derzeit von einer erhöhten Nachfrage im Rahmen der Corona-Krise. Mit Blick auf das Gesamtjahr zeige sich der Vorstand zum Halbjahr bei Umsatz und Marge optimistischer. Die STRATEC Biomedical-Aktie notiere auf Allzeithoch."Der Aktionär" sehe auch nach der rasanten Aufwärtsbewegung noch Luft nach oben. Seit der ersten Empfehlung Ende März habe die Aktie rund drei Viertel an Wert zugelegt. Investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, diese jedoch mit einem Stopp knapp unter der 100-Euro-Marke absichern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2020)Börsenplätze STRATEC Biomedical-Aktie:Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:118,40 EUR +6,09% (19.08.2020, 13:44)