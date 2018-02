Börse Frankfurt-Aktienkurs STRABAG-Aktie

Kurzprofil STRABAG SE:



STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse Ticker-Symbol: STR) ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Sein Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schafft das Unternehmen Mehrwert für seine Auftraggeberschaft, indem seine spezialisierten Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung dafür übernehmen: STRABAG bringt Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisiert dadurch auch komplexeste Bauvorhaben - termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis.



Durch das Engagement von knapp 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaftet STRABAG so jährlich eine Leistung von etwa 14 Mrd. Euro. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und zunehmend auf anderen Kontinenten das Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Infos auch unter www.STRABAG.com. (16.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - STRABAG-Aktienanalyse von Jens Münstermann, Investmentanalyst von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse Ticker-Symbol: STR).STRABAG habe nach vorläufigen Zahlen 2017 die Leistung im Jahresvergleich um 8% auf 14,6 Mrd. EUR gesteigert (2016: 13,5 Mrd. EUR). Das Jahresziel von 14,5 Mrd. EUR sei somit übertroffen worden. Treiber der Aufwärtsbewegung seien insbesondere der deutsche Verkehrswegebau und eine Anzahl an mittelgroßen Hoch- und Ingenieurbauprojekten in Österreich gewesen. Außerdem habe STRABAG von einer Geschäftszunahme in den zentral- und osteuropäischen Kernmärkten des Konzerns profitiert.Der Auftragsbestand sei 2017 im Jahresvergleich um 12% oder 1,8 Mrd. EUR auf einen Spitzenwert von 16,6 Mrd. EUR gestiegen. Gegenüber dem Vorquartal Q3/2017 habe sich der Auftragsbestand um 3% oder 554 Mio. EUR erhöht. STRABAG verweise u.a. auf zahlreiche, vor allem in Q4/2017 akquirierte Großaufträge im Verkehrswegebau in Ungarn, Polen sowie Hoch- und Ingenieurbauprojekte in Deutschland und Asien.Gestützt von einem Rekordauftragsbuch erwarte STRABAG für das laufende Geschäftsjahr bei der Leistung einen Anstieg von rund 3% auf etwa 15,0 Mrd. EUR. Die EBIT-Marge (EBIT/Umsatz) solle 2018 erneut ≥3% betragen. Für 2017 habe STRABAG das Margenziel von zumindest 3% bereits im Dezember 2017 als gut abgesichert bestätigt. STRABAG erwarte für beinahe alle relevanten Märkte des Konzerns eine zumindest stabile, bisweilen leicht ansteigende Nachfrage. Dies gelte u.a. auch für Deutschland, Österreich und Polen, die drei größten Märkte des Konzerns.Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, stuft die STRABAG-Aktie nach wie vor mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 16.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link