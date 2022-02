Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit August vergangenen Jahres haben die europäischen Technologietitel immer wieder versucht die Marke von 800 Punkten nachhaltig zu überwinden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Abgleiten unter dieses Level habe im Jahr 2000 für den Abschluss einer Topbildung gesorgt. Das gleiche Schicksal drohe dem STOXX Europe 600 Technology nun erneut, denn das Sektorbarometer habe zuletzt eine Reihe von negativen Weichenstellungen verkraften müssen. So sei der Rückfall in den Haussetrendkanal seit 2009 (obere Begrenzung akt. bei 761 Punkten) zu beklagen. Vorher sei bereits der steile Aufwärtstrend seit April 2020 zu Bruch gegangen. Am schwersten wiege aber der Rutsch unter das Oktober-Tief (722 Punkte), wodurch die Topformation vervollständigt worden sei. Aus der Höhe der oberen Umkehr ergebe sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 135 Punkten, sodass perspektivisch sogar eine Belastungsprobe der 38-Monats-Linie (akt. bei 588 Punkten) drohe. Die beschriebene Fallhöhe werde derzeit von diversen Indikatoren untermauert: So folge der MACD gerade dem Beispiel des RSI und generiert ein neues Ausstiegssignal. Um das angeschlagene Chartbild zu stabilisieren, sei indes eine schnelle Rückeroberung des o. g. Tiefs bei 722 Punkten die absolut zwingende Ausgangsvoraussetzung. (09.02.2022/ac/a/m)





