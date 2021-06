Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ausgehend vom Tief vom März 2020 bei 255 Punkten haben die europäischen Autotitel ein bemerkenswertes Comeback auf das Börsenparkett gelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei im Verlauf der dynamischen Rally der letzten 15 Monate das historische Rekordhoch aus dem Jahr 2015 bei 694 Zählern punktgenau egalisiert worden. Zusammen mit dem 2018er-Hoch (690 Punkte) entstehet auf diesem Level eine ganz entscheidende Widerstandszone. Ein Lüften dieses "Deckels", der zweifelsohne neue charttechnische Kräfte freisetzen würde, gestalte sich zusehends schwierig. Besonders der Blick auf den MACD liefere Investoren derzeit eine wichtige Hilfestellung. Auch hier ergebe sich auf historisch hohem Niveau ein neues Ausstiegssignal. Doch nicht nur das: Zuletzt habe der Trendfolger ein erneutes Einstiegssignal versucht, sei aber an seiner Signallinie nach unten abgeprallt, sodass ein sog. "bullish failure" entstehe. Diesem Verhaltensmuster folge oftmals ein (weiterer) Korrekturimpuls. Als Katalysator würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in diesem Zusammenhang ein Abgleiten unter die Haltezone aus einem Fibonacci-Level (655 Punkte), der steilen Trendlinie seit März 2020 (akt. bei 654 Punkten) und dem Hoch vom März 2021 bei 653 Punkten definieren. Per Saldo könnten Anleger im Automobilsektor Gewinnmitnahmen ins Auge fassen. (25.06.2021/ac/a/m)



