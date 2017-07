Tradegate-Aktienkurs STMicroelectronics-Aktie:

13,57 Euro +0,35% (11.07.2017, 13:41)



ISIN STMicroelectronics-Aktie:

NL0000226223



WKN STMicroelectronics-Aktie:

893438



Ticker-Symbol STMicroelectronics-Aktie:

SGM



Kurzprofil STMicroelectronics:



STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM) ist Europas größter Halbleiterhersteller. Das Unternehmen ist als Aktiengesellschaft in Amsterdam eingetragen, der Hauptsitz befindet sich allerdings in Genf. Das Produktportfolio von STMicroelectronics bietet ein sehr breites Spektrum von Chips für die Automobilindustrie über Flashspeicher zu komplexen SoC für die Telekommunikations- und Unterhaltungselektronikindustrie an. Die größten Kunden des Unternehmens sind Nokia, Hewlett-Packard und Bosch. (11.07.2017/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - STMicroelectronics-Aktienanalyse von Analyst Sandeep Deshpande von J.P. Morgan:Sandeep Deshpande, Analyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der STMicroelectronics-Aktie (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM) und erhöht sein Kursziel.Der Markt unterschätze die Perspektiven auf Besserung in der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analyst in einer Studie vom Dienstag. Er verwies im Zuge dessen auf Neuaufträge durch die beiden US-Konzerne Apple und Tesla. Mit Blick auf 2018 seien steigende Konsensschätzungen wahrscheinlich. Die Aktie des Chipherstellers werde dennoch mit einem Abschlag zu ihren Wettbewerbern gehandelt.Sandeep Deshpande, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die STMicroelectronics-Aktie nach einer Kurskorrektur von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 16,30 Euro belassen. (Analyse vom 11.07.2017)