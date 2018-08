Börsenplätze STEMMER IMAGING-Aktie:



Xetra-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

46,195 EUR +0,21% (17.08.2018, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

46,10 EUR +2,44% (16.08.2018, 22:26)



ISIN STEMMER IMAGING-Aktie:

DE000A2G9MZ9



WKN STEMMER IMAGING-Aktie:

A2G9MZ



Ticker-Symbol STEMMER IMAGING-Aktie:

S9I



Kurzprofil STEMMER IMAGING AG:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.



Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. (17.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":In der diesjährigen März-Ausgabe "Anleger-Plus" (PRINT) nahmen wir die STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) unter die Lupe und stellten den Börsenneuling bei Kursen um 37 Euro vor, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Mittlerweile habe die Aktie das vor sechs Monaten von den Experten ausgerufene Kursziel von 45 Euro bereits übertroffen, sodass sich für investierte Anleger die Frage stelle, wie sie sich weiter positionieren sollten.Die Gesellschaft habe ein gebrochenes Geschäftsjahr, das am 30. Juni zu Ende gegangen sei. Bislang sei noch nicht bekanntgegeben worden, wie das Geschäftsjahr verlaufen sei. Einen sehr positiven Eindruck hätten aber die Neunmonatszahlen zum 31.3.2018 hinterlassen. Ende des 3. Quartals 2017/18 habe das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von 15,7% auf 74,5 Mio. Euro vermelden können. Bei einer jährlichen Wachstumsrate des Gesamtmarkts von rund 10% bedeute dies, dass es dem STEMMER-Management gelungen sei, im Berichtszeitraum Marktanteile hinzuzugewinnen.Das um die Kosten des Börsengangs bereinigte EBITDA habe bei 8,25 Mio. Euro und damit 35% über dem Vorjahreswert gelegen. Alles in allem seien die Zahlen so gut gewesen, dass der Vorstand die Gesamtjahresprognose habe anheben können. Er erwarte nun einen Konzernumsatz in der Größenordnung von 99 Mio. bis 101 Mio. Euro (bisher 97 Mio. bis 100 Mio. Euro) bei einem bereinigtem EBITDA in Höhe von 10,8 Mio. bis 11,3 Mio. Euro.Alles in allem schaue es also sehr gut aus. Investierte Anleger sollten deshalb ihre Aktien behalten und auf weiteres profitables Wachstum der Gesellschaft setzen. Dies sollte dann auch den Aktienkurs weiter beflügeln. Wir heben das mittelfristige Kursziel auf 55 Euro an, das Stopp-Loss-Limit sollte zur Gewinnabsicherung auf 40 Euro nachgezogen werden, so die Experten von "AnlegerPlus News". (Ausgabe 8/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link