Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (20.07.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Charlotte Meese von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, stuft in ihrer aktuellen Aktienanalyse die STEICO-Aktie (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) von "kaufen" auf "halten" herab.STEICO habe vergangenen Donnerstag den Q2-Bericht veröffentlicht und erfreuliche Zahlen präsentiert, die in Bezug auf Umsatz und Ergebnis die Analystenerwartungen hätten übertreffen können. Für 2020 habe das Unternehmen die zu Jahresbeginn reduzierte Umsatzguidance bestätigt, im Hinblick auf das Margenziel sei STEICO dagegen optimistischer geworden.Bedingt durch COVID-19 und die damit verbundenen Einschränkungen der Bauaktivität habe im zweiten Quartal lediglich ein leichtes Umsatzwachstum auf 69,8 Mio. Euro (+1,6% yoy, MONe: 68,7 Mio. Euro) erzielt werden können. Infolge tariflicher Lohnkostensteigerungen am Standort Polen, Produktmixverschiebungen und negativer Wechselkurseffekte sei das EBIT zwar um 12,7% yoy auf 6,2 Mio. Euro gesunken, habe allerdings die Analystenprognose von 4,5 Mio. Euro übertroffen. Trotz einer geringeren Steuerbelastung habe sich auch das Periodenergebnis um 15,5% yoy auf 3,9 Mio. Euro reduziert.In H1 hätten dank eines starken Wachstums in den Kernmärkten Deutschland (+19,3%yoy) und dem übrigen Alpenraum(+21,8%yoy) die drastischen Umsatzrückgänge in den von der Pandemie stark betroffenen Ländern (Italien: -24,7%yoy; Frankreich: -1,6%yoy; UK: -37,4%yoy) überkompensiert werden können. Hervorzuheben sei nach Erachten der Analystin auch die erfreuliche Entwicklung im Bereich der Spezialprodukte (+13,5% yoy), bei denen STEICO vor allem in den USA mit Produkten für den Straßenbau (u.a. bitumen-umhüllte Holzfaserplatten) zweistellige Wachstumsraten erzielt habe.Angesichts der bereits hohen Kapazitätsauslastung der Produktionswerke und der anhaltend positiven Wachstumsaussichten im Holzbausektor habe STEICO Erweiterungsinvestitionen für den Bereich der Holzfaser-Dämmstoffe sowohl in Frankreich (Trockenverfahren) als auch in Polen (Nassverfahren) angekündigt. Die Analystin erwarte für die Erweiterungen kumulierte Kosten i.H.v. rund 37 Mio. Euro, wobei die Anlage zum Nassverfahren zu wirtschaftlich vorteilhaften Konditionen gebraucht von einem Wettbewerber habe erworben werden können. Die Inbetriebnahme der beiden Anlagen werde für H2 2021 bzw. H1 2022 avisiert. Diese Erweiterung habe Meese im Wesentlichen schon antizipiert, sodass sie die daraus resultierenden Effekte wie Ramp-Up-Kosten und Effizienz-steigerungen bereits ausreichend in ihrer Mittelfrist-Schätzungen berücksichtigt sehe.Die Q2-Zahlen würden die positive Sicht der Analystin auf den Investment Case und die damit verbundenen Wachstumsaussichten untermauern. Aufgrund der Outperformance in den letzten Wochen (3M: +19,0%) sieht Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, diese nun auch ausreichend im Kurs reflektiert, sodass sie die STEICO-Aktie trotz neuem Kursziel von 41 Euro (vorher: 40 Euro) von "kaufen" auf "halten" herabstuft. (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STEICO-Aktie: