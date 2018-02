XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:

Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (13.02.2018/ac/a/nw)



STEICO habe mit einem starken vierten Quartal die Erwartungen für 2017 voll erfüllt. In den letzten drei Monaten habe der Umsatz gemäß vorläufiger Zahlen um 10% auf 57 Mio. Euro gesteigert werden können, das EBIT habe in Relation dazu deutlich überproportional um 50% auf 5,4 Mio. Euro zugelegt. Für das Gesamtjahr hätten sich daraus Wachstumsraten von 10,2% (Umsatz) und 19,1% (EBIT) errechnet. Das Unternehmen profitiere damit weiter von einer lebhaften Nachfrage und dem Ausbau der Kapazitäten. Im vierten Quartal habe bereits vorzeitig die zweite Anlage für Furnierschichtholz in Betrieb genommen werden können. Während die erste Anlage vor allem für den eigenen Bedarf produziere, zuvor zugekauftes Material substituiere und damit zu einen Margenverbesserungen geführt habe, werde der steigende Output nun auch verstärkt für Verkäufe am Markt genutzt.Das werde die Wachstumsdynamik im laufenden Jahr antreiben. Das eher vorsichtig kalkulierende Management habe eine Umsatzsteigerung von 15% in Aussicht gestellt, die Margen sollten dabei konstant bleiben oder leicht steigen. Zudem seien weitere Investitionen in die Produktionskapazitäten angekündigt worden.Mit dem Ausblick hat die Gesellschaft unserer Erwartungen klar getoppt, marktbedingte Kursrückschläge bei der STEICO-Aktie sind Kaufgelegenheiten, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 5 vom 10.02.2018)