Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) bietet als einer der weltweit führenden Generika-Hersteller seit über hundert Jahren preisgünstige und qualitativ hochwertige Arzneimittel und Gesundheitsprodukte an. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Bad Vilbel (Hessen) ist auf den Gesundheitsmarkt ausgerichtet, wobei sich die international ausgelegten Geschäftstätigkeiten auf den Pharmamarkt mit offensichtlichen Wachstumspotenzialen konzentrieren. Innerhalb des Gesundheits- und Pharmamarkts fokussiert sich STADA auf die beiden Kernsegmente Generika und Markenprodukte.



Unter Kosten- und Risikoaspekten ist STADA bewusst nicht in der Forschung nach bzw. Vermarktung von neuen pharmazeutischen Wirkstoffen aktiv, sondern konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten mit - in der Regel pharmazeutischen - Wirkstoffen, die frei von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten, sind. (13.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktie: Zu spät für ein Investment - ChartanalyseNach Medienberichten vom Wochenende hat der Finanzinvestor Cinven ein Übernahmeangebot von 58,00 Euro je Aktie oder insgesamt 3,6 Milliarden Euro vorgelegt. Das Wertpapier von STADA (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) dürfte fester in dem Montagshandel starten und sich im Bereich von 58,00 Euro einfinden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Damit dürften kurzfristig auch die Jahreshochs aus 2007 bei 51,43 Euro und die letztjährigen Hochs bei 51,06 Euro überwunden werden - doch wie nachhaltig sich dieses Übernahmeangebot im weiteren Verlauf präsentiere, müsse zunächst noch abgewartet werden. Bei einem Rückfall unter den Bereich der Jahreshochs aus 2007/2016 dürfte sich das Chartbild aber auch nur leicht eintrüben - eine fortgesetzte Seitwärtskonsolidierung zwischen grob 42,49, sowie grob 51,06 Euro dürfte anschließend folgen.Für einen direkten Handelsansatz dürfte es nach dem Übernahmeangebot vom Wochenende jetzt schon zu spät sein. Sollte das Wertpapier von STADA aber nicht im Bereich von 58,00 Euro gleich zu Beginn der Börse starten, könnten spekulative Long-Positionen bis in diesen Bereich aufgebaut werden.Auf der Gegenseite bedeutet ein Rückzug des Übernahmeangebotes einen sofortigen Rückfall der Kursnotierungen zurück auf das Niveau der Vorwoche um 49,69 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.02.2017)Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:56,98 EUR +14,66% (13.02.2017, 09:13)