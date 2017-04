Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

64,321 EUR +11,38% (10.04.2017, 15:59)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (10.04.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des hessischen Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) von 60 auf 68 Euro.Der hessische Arzneimittelhersteller habe mit der Einleitung eines strukturierten Bieterprozesses und den in diesem Rahmen geführten Verhandlungen Erfolg gehabt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Gegenüber dem höchsten, zuvor bekannt gewordenen unverbindlichen Angebot i.H.v. rd. 4,7 Mrd. Euro biete das Konsortium der beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven nun einen Aufschlag von 600 Mio. Euro und habe darüber hinaus umfangreiche Schutzerklärungen zugunsten der Beschäftigten, der Standorte und der Unternehmensstrategie von STADA abgegeben. Zwar sei es weiter möglich, dass ein Dritter Interessent ein noch höheres Angebot abgebe, Strauß halte dies jedoch für sehr unwahrscheinlich. Dies signalisiere auch der Kurs der STADA-Aktie, der sich aktuell um mehr als 2% unter dem gebotenen Preis (inklusive Dividende) bewege.Da die Höhe des Gebotes seine Erwartungen übertrifft und die Abgabe eines noch höheren Angebots durch einen anderen Interessenten als sehr unrealistisch einzustufen ist, empfiehlt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, nach Veröffentlichung des freiwilligen öffentlichenÜbernahmeangebots die Annahme innerhalb der Angebotslaufzeit, hieß es in einer aktuellen Aktienanalyse. Sollte der Aktienkurs in der Zwischenzeit den angebotenen Wert von 66 Euro je Aktie übersteigen, rate er alternativ den Verkauf der STADA-Aktien über die Börse. (Analyse vom 10.04.2017)Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:64,371 EUR +10,51% (10.04.2017, 15:45)